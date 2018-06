Bắt nhóm giả Grabike đi ăn trộm mùa World Cup ở Thủ Đức

Ngày 24-6, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM tạm giữ Trương Công Hùng (28 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú quận Thủ Đức) và Phùng Văn Thương (34 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Hùng là nghi can đã đột nhập vào khu nhà trọ trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức, TP.HCM) trộm chiếc Exciter và bị camera ghi hình như Pháp Luật TP.HCM đưa tin trước đó.



Hùng (bên trái) và Thương bị công an bắt. Ảnh: H.Tâm

Bước đầu, Hùng khai hành nghề thợ điện, đợt này túng thiếu nên đi trộm. Thương thì cho rằng mình thua độ World Cup nên theo Hùng đi “đá xế” kiếm tiền.



Theo đó, tối 20-6, Hùng gặp hai đối tượng tên Minh và Linh rủ nhau đi ăn trộm. Minh mặc áo Grabike để “ngụy trang” chở theo Hùng chạy trên nhiều tuyến đường để ăn trộm. Linh chạy xe Exciter chạy theo giúp sức.

Khi tới nhà trọ trên đường số 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Minh dừng xe để Hùng mở cửa đi vào bên trong.



Hùng và nhóm trộm bị camera ghi hình. Ảnh cắt từ clip.

Hùng phát hiện chiếc xe máy Exciter của anh Thiện (24 tuổi) dựng trước cửa phòng trọ nên tiếp cận phá khóa cổ và dắt đi. Trong quá trình này, Hùng phát hiện một cô gái phòng trọ gần đó đi ra nên ẩn nấp chờ cơ hội ra tay.



Sau khi dắt được xe ra đường, Hùng điềm nhiên phá hệ thống điện ngay giữa đường đông đúc và điều khiển xe bỏ chạy cùng cả nhóm về hướng An Sương.

Tại đây, ba nghi can bán chiếc xe vừa trộm cho hai người đàn ông với giá 8 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Hùng còn khai nhận vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, cùng với Minh và Linh trộm một chiếc xe máy hiệu Wave trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước và bán được 6 triệu đồng.

Đến ngày 23-6, Hùng tiếp tục rủ Thương đi trộm tài sản. Khi cả hai đang chạy xe trên đường thì bị Công an phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), chặn xe kiểm tra, phát hiện có nhiều dụng cụ phá khóa nên mời về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hùng và Thương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hùng được xác định có tiền án trộm cắp và tiền sự sử dụng ma túy.

Riêng Thương cho rằng mình gây án lần đầu. “Tôi vừa thua độ World Cup nên đi theo để ăn trộm nhưng chưa được đã bị bắt” - Thương nói.

Hiện cảnh sát đang truy bắt Minh và Linh.