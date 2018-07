Bắt nhóm người đòi nợ thuê bằng súng, chất bẩn

Sáng nay (19-7), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích do Nguyễn Tác Văn (tức Văn Tào-28 tuổi), ngụ ở Phượng Đình 1 (Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) cầm đầu ổ nhóm này.



Kết quả điều tra của cơ quan công an cho biết, Nguyễn Tác Văn đã thường xuyên tổ chức cho các con bạc đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề dẫn đến việc các con bạc thua và nợ tiền. Khi các con bạc chưa trả được nợ thì Văn cho các đối tượng "đầu gấu" đến nhà các con bạc đòi nợ bằng cách dùng súng uy hiếp hoặc ném chất bẩn.

Điển hình là đêm 15 rạng sáng 16-7, Văn đã bố trí khoảng 6 đối tượng kéo đến nhà một con nợ ở xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa để đòi nợ. Sau khi đâp phá tài sản, ném chất bẩn vào nhà, nhóm đối tượng này đã dùng súng bắn đạn hoa cải bắn vào nhà làm 1 người bị thương nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa điều tra, xác minh, làm rõ và đã bắt giữ 7 đối tượng là Nguyễn Đình Mạnh, Lê Văn Chiến, Đỗ Chí Chung, Đỗ Xuân Thắng, Lê Duy Tùng, Đỗ Xuân Hòa và Nguyễn Anh Thắng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên, lực lượng Công an đã thu giữ thêm 5 khẩu súng tự chế, nhiều dao kiếm và tài liệu, tang vật khác có liên quan. Riêng Nguyễn Tác Văn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục truy bắt đối tượng này và điều tra mở rộng vụ án.