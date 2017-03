Bắt quả tang ‘đinh tặc’ trên quốc lộ 1A

Ngày 10-6, Công an phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM bắt quả tang vợ chồng Nghiêm Văn Long rải đinh trên quốc lộ 1A.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 10-6, Nghiêm Văn Long (41 tuổi, tạm trú quận 12) chở vợ Nguyễn Thị Thúy trên xe mô tô biển số 59X2-229.44 hướng từ cầu vượt Ngã Tư Ga về Thủ Đức. Đến khu phố 1, phường An Phú Đông thì vợ chồng này thực hiện hành vi rải đinh. Long bỏ sẵn một số mảnh kim loại sắc nhọn có hình thoi trong dép rồi vừa lái xe vừa hất đinh từ từ xuống đường nhằm tránh sự phát hiện. Công an phường An Phú Đông bắt quả tang khi Long đang thực hiện hành vi rải đinh. Long bỏ chạy nhưng bị công an và quần chúng nhân dân đuổi bắt. Long khai có một tiệm sửa xe máy ở địa chỉ Long đang tạm trú (2598/1A tổ 5, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12). Trước khi rải đinh, Long đã tính toán kỹ quãng đường khi người đi xe máy bị dính đinh và sẽ dắt vào tiệm của Long để vá ruột. Tùy theo mức độ, Long sẽ vá hoặc thay ruột xe với giá 80.000-120.000 đồng/ruột. Tại công an phường, Long khai mới lần đầu rải đinh và không có đồng phạm nào tham gia.

Vợ chồng Long tại công an phường. Ảnh: PHƯỚC TĨNH

Tình trạng “đinh tặc” trên quốc lộ 1A đã được Pháp Luật TP.HCM đeo bám hơn một năm qua và đã có bài điều tra ““Đinh tặc” tái xuất trên quốc lộ 1A” (số báo ngày 7-8-2014). Sau đó, Công an quận 12 mật phục nhiều ngày đêm nhưng chưa bắt được đối tượng rải đinh.

Vào thời gian đó, PV đã thu thập được nhiều mảnh kim loại sắc nhọn hình thoi, được cắt ra từ dao cắt giấy. Người dân ở dọc quốc lộ 1A thường xuyên thu lượm hàng trăm mảnh kim loại này. Nhiều nguồn tin cung cấp cho PV rằng có cặp vợ chồng chuyên đi rải đinh vào những giờ đêm khuya và gần sáng. Đặc biệt, họ thường rải vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, tết… bằng các mảnh kim loại sắc nhọn, có hình thoi. Vợ chồng này có mở một tiệm sửa xe ở phường An Phú Đông. Họ thừa biết vợ chồng này là ai nhưng không cho biết danh tính. Nạn xe thủng ruột do dính phải đinh đã khiến nhiều người dân bất bình và rất lo sợ trong thời gian dài.

Ông Lê Minh Sơn (phường An Phú Đông, quận 12) đề nghị: “Phải xử lý thật nặng tay đối với những người đi rải đinh. Vì đồng tiền họ đang khiến nhiều người dân lo sợ, thậm chí có nhiều người đã té, gây ra những cái chết thương tâm”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Nguyễn Hữu Huệ (Phó Công an phường An Phú Đông) cho biết: “Vụ việc đang được điều tra mở rộng, chúng tôi đang thu thập chứng cứ và hồ sơ nạn nhân bị thiệt hại. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vụ này để răn đe những đối tượng khác. Thật sự không dễ để bắt quả tang đối tượng rải đinh, lâu nay cơ quan chức năng cũng đã quá mệt mỏi với nạn rải đinh”.