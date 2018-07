Bắt thanh niên dẫn 20 'đàn em' cầm súng, dao xử đối thủ

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Thảo (tức Thảo Thủy-36 tuổi, ngụ huyện Nga Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Nga Sơn. Chiều 17-7, Công an tỉnh này cho biết như trên.

Theo kết quả điều tra, ngày 29-6, Bùi Văn Thảo đã cùng “đàn em” đến quán karaoke Hoàng Anh ở xã Nga Trường, huyện Nga Sơn dùng tuýp sắt đánh gây thương tích cho 2 nhân viên bảo vệ của quán và bắt nhốt 3 nhân viên nữ khác nhằm uy hiếp đòi tiền bảo kê (500.000đ/nhân viên).



Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Văn Thảo Ảnh: ĐH

Chưa dừng lại ở đó, Thảo tiếp tụ tập khoảng 20 người mang theo dao kiếm, típ sắt, súng tự chế kéo đến quán lẩu của Mai Văn Trưởng cũng ở xã Nga Trường để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Mai Văn Trưởng cũng đã tập trung khoảng 20 thanh niên chuẩn bị dao, kiếm sẵn sàng ẩu đả, tấn công lại nhóm của Thảo.

Khi nhận được tin báo, Công an huyện Nga Sơn đã huy động lực lượng tới hiện trường ngăn chặn vụ xô xát, đồng thời truy bắt những người có liên quan. Trong quá trình vây bắt, công an huyện Nga Sơn thu giữ 4 khẩu súng tự chế các loại (gồm 2 khẩu súng côn quay, 2 khẩu súng bắn đạn ria) cùng nhiều hung khí, vũ khí nguy hiểm khác.



Hung khí và đạn Ak47 được phát hiện tại nhà đối tượng Thảo. Ảnh: ĐH

Theo Công an Thanh Hóa, sau 2 vụ này đã bắt giữ Bùi Văn Thảo và gần 20 người khác. Đồng thời, khám xét nơi ở và cửa hiệu cầm đồ Phát Tài do Bùi Văn Thảo làm chủ có địa chỉ tại thị trấn Nga Sơn, lực lượng công an đã thu giữ 6 viên đạn AK47, hàng chục dao kiếm, tuýp sắt và vũ khí nguy hiểm khác.

Theo công an, Bùi Văn Thảo là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Sau khi mở một cửa hàng cầm đồ, kinh doanh dịch vụ tài chính Phát Tài, Thảo đã lôi kéo, tụ tập nhiều thanh niên hư, đối tượng hình sự trên địa bàn các huyện Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, TP.Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và TX.Tam Điệp (Ninh Bình).



Cơ quan CSĐT, Công an Thanh Hóa đọc lệnh bắt giam Bùi Văn Thảo về tội gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản. Ảnh: ĐH

Việc quy tụ thành viên này để bảo kê, cho vay tín dụng đen, giải quyết tranh giành địa bàn, đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, gây phức tạp về ANTT và bức xúc trong quần chúng nhân dân.