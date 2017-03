Bắt thêm một bị can đưa lao động chui sang Angola

Bị can Lan là bố vợ của Nguyễn Minh Thìn đã bị công an bắt trước đó.

Như đã thông tin, ngày 11-11-2013, công an bắt bị can Thìn. Sau khi bị bắt, Thìn khai: Việc đưa người sang Angola bằng đường du lịch rồi ở lại làm việc chui do Thìn cầm đầu, ông Lan giúp sức. Trong số các nạn nhân có anh Nguyễn Công Nguyên (29 tuổi) được Thìn và Lan đưa sang Angola với giá 6.500 USD. Khi sang Angola, anh Nguyên biết bị lừa, muốn về nước thì Thìn và Lan không đồng ý. Tháng 3-2012, anh Nguyên bị sốt xuất huyết và mất tại một bệnh viện ở Angola. Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã can thiệp, bệnh viện đã đồng ý giảm viện phí xuống 6.000 USD và cho phép đưa thi thể anh Nguyên ra khỏi bệnh viện. Cộng đồng người Việt tại Angola đã quyên góp được hơn 7.000 USD giúp đưa thi thể anh Nguyên về quê nhà.

Tháng 11-2013, Thìn về nước, vừa ra khỏi Sân bay Nội Bài thì bị công an bắt giữ.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, hiện có hơn 1.500 người ở tỉnh Nghệ An đang lao động chui ở Angola. Từ đầu tháng 3-2013 đến nay đã có 17 người lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh chết.

Đ.LAM