Chồng hờ sát hại vợ rồi tự sát 13/12/2025 12:42

(PLO)- Mâu thuẫn gia đình khi sống chung như vợ chồng, người đàn ông ở Tây Ninh dùng hung khí sát hại vợ hờ rồi tự sát, khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Ngày 13-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với Công an phường Gò Dầu điều tra, làm rõ nguyên nhân án mạng do mâu thuẫn gia đình xảy ra tại một căn nhà thuộc khu phố Chánh, phường Gò Dầu ( Tây Ninh).

Vụ việc khiến ông LVH ( 57 tuổi) tử vong, bà NNT (52 tuổi, cùng ngụ phường Gò Dầu) bị thương nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, ông L.V.H. (57 tuổi) và bà N.N.T. (53 tuổi) trước đây đều có gia đình riêng và con riêng. Cả hai về sống chung với nhau như vợ chồng khoảng một năm nay. Trong quá trình chung sống, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tiền bạc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Cách đây vài ngày, mâu thuẫn gia đình giữa ông H. và bà T. trở nên căng thẳng, dẫn đến cãi vã, xô xát. Thời điểm đó, sự việc đã được những người xung quanh can ngăn nên chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa hai người vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Khoảng 11 giờ 10 phút ngày 12-12, ông H. và bà T. tiếp tục xảy ra cãi nhau. Lúc này, bà T. đang ngồi trên ghế trong nhà thì ông H. bất ngờ cầm hung khí lao vào tấn công. Mặc dù có người chạy vào can ngăn, ông H. vẫn tiếp tục ra tay khiến bà T. gục xuống sàn nhà trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, ông H. đi ra khu vực sân trước căn nhà và dùng hung khí tự đâm vào người mình nhiều nhát rồi gục xuống. Ngay sau đó, cả hai được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông LVH đã tử vong. Riêng bà NNT được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiến hành lấy lời khai các nhân chứng liên quan để làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến vụ án nói trên.