Người mẹ đi làm thuê, khi về nhà thì cả 2 con đã tử vong 13/12/2025 08:40

(PLO)- Người mẹ ở Đắk Lắk đi làm thuê cả ngày, khi trở về nhà thì hai con 4 tuổi và 8 tuổi đã tử vong dưới hồ.

Ngày 13-12, một lãnh đạo UBND xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương này vừa xảy ra vụ hai anh em ruột chết đuối.

Người thân gào khóc bên thi thể hai cháu bé. Ảnh: V.H

Theo thông tin ban đầu, ngày 12-12, mẹ của hai cháu KBTN (8 tuổi), KBTNg (4 tuổi, ngụ buôn Kry, xã Ea Hiao) đi làm thuê cho người dân trong vùng. Đến chiều cùng ngày, người mẹ trở về nhà nhưng không thấy hai con nên nhờ người dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm.

Khi ra hồ nước gần nhà, người dân phát hiện cả hai cháu nhỏ đã tử vong dưới hồ. Người mẹ gào khóc rồi ngã quỵ vì đau đớn.

Đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Theo người dân địa phương, gia cảnh các nạn nhân rất khó khăn. Cha các cháu đi làm xa, hằng ngày người mẹ phải làm thuê khắp vùng để nuôi hai con. Hiện một số cá nhân đã đứng ra kêu gọi để hỗ trợ kinh phí mai táng cho hai cháu bé.