Công an mật phục bắt quả tang người cắt trộm cà phê hàng xóm 13/12/2025 13:38

Ngày 13-12, Công an xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai, cho biết đang tạm giữ bà Phạm Thị Thu Thủy (46 tuổi, ngụ làng H’rak, xã Mang Yang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an xã Mang Yang đã mật phục, bắt quả tang bà Thủy đang trộm cắp cà phê nhà hàng xóm. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 11-12, Công an xã Mang Yang đã mật phục, bắt quả tang bà Thủy đang trộm cắp tại rẫy nhà ông VVK (56 tuổi, ngụ làng H’rak, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai). Bà Thủy là hàng xóm, có rẫy sát với nhà ông K.

Tại hiện trường, có 18 cây cà phê bị cắt cành để hái trái và tại khu vực rẫy nhà bà Thủy có 362,5 kg cà phê tươi.

Công an tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Tại cơ quan công an, bà Thủy khai nhận hái trộm cà phê từ lúc 1 giờ ngày 11-12 cho đến khi bị bắt. Bà Thủy vào rẫy ông K cắt cành rồi vác về rẫy nhà mình để tuốt lấy quả.

Trước đó, trên địa bàn xã Mang Yang xảy ra nhiều vụ trộm cắp cà phê vào ban đêm nhưng chưa bắt được kẻ gian.