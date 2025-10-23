Giá cà phê lên cao, nông dân canh cánh nỗi lo mất trộm

Giá cà phê lên cao, nông dân canh cánh lo mất trộm 23/10/2025 19:09

(PLO)- Giá cà phê lên cao, nông dân trồng cà phê ở Gia Lai lo lắng tình trạng trộm cắp xảy ra. Nông dân và chính quyền địa phương chủ động đưa ra các giải pháp phòng ngừa.

Giá cà phê tiếp tục neo ở mức cao kỷ lục, dao động từ 115.000 – 120.000 đồng/kg khiến nhiều nông dân ở Gia Lai vừa mừng, vừa lo. Bên cạnh niềm vui được giá, bà con nông dân lại lo trộm "viếng thăm" vườn.

Giá cà phê cao, nông dân vẫn canh cánh nỗi lo

Ông Nguyễn Viết Hợp (42 tuổi, ngụ thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai), cho biết còn khoảng nửa tháng, vụ thu hái cà phê chính thức bắt đầu. Năm nay giá cà phê cao nhưng gia đình anh và nhiều chủ vườn khác vừa mừng, vừa lo.

“Bà con ở đây lo lắng lắm. Mấy năm trước tình trạng mất trộm cà phê vẫn thường xuyên xảy ra. Mặc dù các vụ mất trộm diễn ra lặt vặt nhưng khiến các chủ vườn bất an, vì kẻ trộm hay chặt cành, cây cà phê gây thiệt hại lâu dài”, ông Hợp nói.

Ông Nguyễn Viết Hợp (42 tuổi, ngụ thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn) tự lắp camera và lập nhóm tuần tra bảo vệ, ngăn ngừa trộm cà phê. Ảnh: LK.

Để ngăn ngừa, nhiều hộ gia đình đã chủ động rào vườn, lắp đặt camera 360 độ và lập chòi canh cà phê. Về đêm, các hộ gia đình có vườn liền kề cùng nhau lập tổ tuần tra.

Theo ông Hợp, giải pháp ngăn ngừa hiệu quả nhất là xác định rõ nguồn gốc đầu vào từ chủ cơ sở thu mua. Do vậy, cơ quan chức năng cần có yêu cầu những cơ sở này cam kết không được mua cà phê “không rõ nguồn gốc, cà phê xanh” và lưu lại số điện thoại người bán để truy vết khi cần.

Năm nay, vườn cà phê của ông Hợp có 3 ha, dự kiến năng suất năm nay đạt cao, khoảng 5 tấn/ha.

Anh Nguyễn Văn Trí Lộc, Tổ phó Tổ an ninh thôn Ia Mua (xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai), cho biết mới đầu mùa trên địa bàn đã xảy ra tình trạng hái trộm cà phê còn xanh. Mặc dù vụ việc nhỏ nhưng cũng khiến nông dân lo lắng.

Tình trạng này, các năm qua trên địa bàn cũng hay xảy ra. Thậm chí, kẻ trộm còn manh động, vào sân vườn trộm những bao cà phê đang thu hoạch; có khi kéo trộm cả tấm bạt cà phê đang phơi.

Đầu mùa vụ, nhiều hộ trồng cà phê đã tự xây dựng phương án phòng ngừa mất trộm cà phê.

Giai đoạn mùa cao điểm, nhiều bà con nông dân trồng cà phê cũng "mất ăn, mất ngủ" dựng lều trại để canh bảo vệ vườn cà phê. Tại địa bàn, tổ an ninh thôn cũng thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra ban ngày lẫn đêm.

Đồng thời, tuyên truyền cho người dân cách phòng ngừa, lắp camera an ninh chống trộm.

Anh Trần Văn Hạnh, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bàu Cạn, cho biết trong Hợp tác xã có 28 thành viên, diện tích cà phê hơn 52 ha. Về tinh thần chung, các thành viên xác định phòng ngừa là chính, “cách bảo vệ tốt là chủ động phòng”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 100.000 ha cà phê, tập trung chủ yếu ở vùng phía Tây tỉnh như các xã Đăk Đoa, Ia Grai, Bàu Cạn, Ia Hrung, Chư Sê, Biển Hồ...

Cam kết mua cà phê có nguồn gốc

Ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai, cho biết trên địa bàn có hơn 3.500 ha cà phê, là một trong những địa phương có diện tích cà phê lớn nhất tỉnh.

Do vậy, vào mùa cà phê không tránh khỏi tình trạng trộm cắp xảy ra, nhất là trong giai đoạn hiện nay giá cà phê đang ở mức cao.

Để ngăn ngừa ngay từ đầu mùa, UBND xã đã có chỉ đạo Công an xã xây dựng kế hoạch kiểm soát, phòng chống nạn trộm cắp; dự lường tình trạng mất cắp cà phê và ép giá nông sản. Đến nay, xã vẫn chưa ghi nhận có trường hợp nào mất trộm cà phê xảy ra.

Công an phường Thống Nhất tổ chức tuần tra đêm.

Về phía cơ quan chức năng, Trung tá Phạm Thành Công, Trưởng Công an phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai nhiều kế hoạch phòng chống tội phạm, trong đó có phòng chống nạn trộm cắp cà phê.

Theo Trung tá Công, Công an phường đã rà soát danh sách các điểm thu mua nông sản trên địa bàn và yêu cầu cam kết không thu mua cà phê không rõ nguồn gốc, cà phê xanh non do trộm cắp.

Bên cạnh việc tổ chức lực lượng tuần tra, Công an phường cũng phối hợp với các tổ tự quản thực hiện tuyên truyền người dân phòng ngừa, tự trang bị camera, dựng lều trại trực bảo vệ vườn.

Đồng thời, xây dựng thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các trang Facebook, Zalo… để nhiều người dân có thể tiếp cận thông tin; khuyến cáo người dân cách phòng ngừa và tố giác tội phạm.