Vụ anh rể hủy hoại vườn cà phê em vợ: Bị hại bất ngờ bị phạt hành chính 19/09/2025 12:45

(PLO)- Bà GPT, ngụ tỉnh Gia Lai, bị hại trong vụ án "anh rể chặt hạ vườn cà phê em vợ", bất ngờ khi nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm chế độ hôn nhân.

Ngày 19-9, ông Võ Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai), xác nhận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà GPT (38 tuổi, ngụ xã Hra) về hành vi vi phạm quy định về chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.

Theo quyết định trên, bà GPT bị xử phạt 4 triệu đồng do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác.

Quyết định được ban hành sau khi có đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai.

Theo quyết định, bà GPT có chồng là ông HTB nhưng sống như vợ chồng với ông Đặng Văn Thêm (ông Thêm là anh rể của bà GPT).

Ngày 20-8, TAND Khu vực 10 - Gia Lai tuyên phạt ông Thêm 2 năm 9 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản.

Ông Quang cho biết, cùng hành vi này ông Đặng Văn Thêm cũng bị xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng.

Bà GPT không đồng ý với quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND xã Hra.

Trao đổi với PLO, bà GPT, cho biết bà không đồng ý với quyết định trên. Trong vụ việc này, bà là người bị hại, ông Thêm là anh rể nhưng dùng giấy vay mượn tiền để ép quan hệ tình cảm. Bà khẳng định là không có chuyện chung sống như vợ chồng như quyết định nêu.

Như PLO đưa tin, ngày 20-8 TAND Khu vực 10 - Gia Lai xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thêm (38 tuổi; ngụ xã Hra, tỉnh Gia Lai) 2 năm 9 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản và buộc bồi thường thiệt hại hơn 183 triệu đồng cho bị hại là bà GPT.

Sau khi có bản án, bị hại là bà GPT đã có đơn kháng cáo phúc thẩm vì cho rằng bản án quá nhẹ và mức đền bù thiệt hại thấp.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn tình cảm với bà GPT, Thêm nảy sinh ý định chặt phá vườn cây để trả thù.

Khoảng 21 giờ các ngày 11-2 và ngày 13-2, Thêm lẻn vào vườn cà phê của bà T, sử dụng cưa cầm tay hạ 145 gốc hồ tiêu, 101 cây cà phê và 5 cây sầu riêng. Tổng trị giá tài sản thiệt hại trên 183 triệu đồng.

Công an vào cuộc điều tra, khởi tố bị can Thêm về tội hủy hoại tài sản.

Cơ quan công an thực nghiệm hiện trường vườn cà phê bị phá hoại.

Theo bà GPT, khoảng 6 năm trước bà và chồng ngụ tỉnh Lâm Đồng, đã ly thân nhưng chưa ly hôn. Sau đó, Đặng Văn Thêm tích cực hỗ trợ đưa ba mẹ con bà qua tỉnh Gia Lai sinh sống và cho mượn 300 triệu đồng mua vườn cà phê. Đến nay, bà đã trả 100 triệu đồng.

Sau đó, Đặng Văn Thêm đã dùng giấy đứng tên đặt cọc mua vườn cà phê để uy hiếp, nhiều lần cưỡng ép chị quan hệ tình cảm và phát sinh mâu thuẫn.