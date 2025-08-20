Anh rể hủy hoại vườn cà phê của em vợ lãnh án 20/08/2025 16:09

Ngày 20-8, TAND Khu vực 10 - Gia Lai xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thêm (38 tuổi; ngụ xã Hra, tỉnh Gia Lai) 2 năm 9 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản, buộc người này bồi thường thiệt hại hơn 183 triệu đồng cho bị hại.

Bị cáo Đặng Văn Thêm thời điểm bị bắt giữ.



Theo cáo trạng, do mâu thuẫn tình cảm với chị Giang Phương Thanh (38 tuổi), Thêm nảy sinh ý định chặt phá vườn cây để trả thù.

Khoảng 21 giờ các ngày 11-2 và ngày 13-2, Thêm lẻn vào vườn cà phê của chị Thanh, sử dụng cưa cầm tay cưa hạ 145 gốc hồ tiêu, 101 cây cà phê và 5 cây sầu riêng. Tổng trị giá tài sản thiệt hại trên 183 triệu đồng.

Liên quan vụ án này, PLO đã có nhiều tin bài phản ánh ngay từ khi vụ việc xảy ra. Cụ thể, ngày 14-2, chị Giang Phương Thanh bàng hoàng, phát hiện vườn cà phê của mình tại thôn Nhơn Thọ (xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang- nay là Thôn Nhơn Thọ, xã Hra, tỉnh Gia Lai) bị kẻ xấu hủy hoại vườn cây 2 lần liên tiếp.

Ngay sau đó, cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác định nghi phạm là Đặng Văn Thêm và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội hủy hoại tài sản.

Chị Giang Phương Thanh bàng hoàng khi phát hiện vườn cà phê bị cưa hạ.

Nói về vụ việc trên, chị Giang Phương Thanh, cho biết rất bất ngờ và đau đớn khi biết thủ phạm chính là người anh rể. Trước thời điểm xảy ra, nhà chị thường xuyên bị kẻ xấu ném đá, đốt máy bơm nước.

Trước đó, Đặng Văn Thêm tích cực hỗ trợ đưa ba mẹ con chị từ tỉnh Lâm Đồng qua tỉnh Gia Lai sinh sống và cho mượn 300 triệu đồng mua vườn cà phê. Đến nay, chị đã trả 100 triệu đồng.

Theo chị Thanh, Thêm đã dùng giấy đứng tên đặt cọc mua vườn cà phê để uy hiếp, nhiều lần cưỡng ép chị quan hệ tình cảm ngoài ý muốn. Quá đáng hơn, Thêm còn yêu cầu chị dọn về ở chung nhà với vợ chồng mình nhưng chị không đồng ý. Từ đó, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn.