Nữ “đạo chích” đang hái trộm cà phê ở Lâm Đồng thì bị bắt quả tang 10/11/2025 20:19

(PLO)- Người phụ nữ đang hái trộm cà phê của người dân ở Lâm Đồng thì bị công an bắt quả tang cùng tang vật.

Chiều 10-11, Công an phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Phạm Thị Thanh Lương (36 tuổi, ngụ phường 3 Bảo Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Phạm Thị Lương bên tang vật là những bao cà phê tươi mới hái trộm của người dân.

Trước đó, rạng sáng 8-11, Công an phường 3 Bảo Lộc tiếp nhận tin báo của người dân tổ dân phố 2 Đại Lào phát hiện đối tượng nghi vấn trộm cà phê nên cử lực lượng phối hợp cùng người dân phong tỏa, chốt chặn khu vực nghi vấn.

Lực lượng công an phát hiện Phạm Thị Thanh Lương đang hái trộm cà phê tươi của một gia đình. Tại đây, công an thu giữ ba bao cà phê tươi với tổng trọng lượng 106 kg cùng các tang vật.

Tiếp tục đấu tranh, người phụ nữ trên khai ngày 6-11 đã điều khiển xe máy đến vườn cà phê của người dân tại tổ dân phố 2 Đại Lào hái trộm năm 5 bao cà phê tươi với tổng trọng lượng 170 kg.