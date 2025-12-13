Ô tô lạng lách, cản trở xe khác trên đường vào khu đô thị ở Hà Nội 13/12/2025 13:43

(PLO)- Video ghi lại cảnh ô tô liên tục đánh lái, cản trở phương tiện cùng chiều đang thu hút sự chú ý của dư luận, dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh ô tô 30G-125.89 có hành vi cản trở các phương tiện đang lưu thông cùng chiều trên tuyến đường dẫn vào khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Theo nội dung video, trong quá trình di chuyển, ô tô 30G-125.89 nhiều lần lạng lách, đánh lái đột ngột trước đầu xe ô tô có gắn camera hành trình cũng như các phương tiện khác đang lưu thông trên đường. Các tình huống diễn ra liên tiếp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Hình ảnh ghi lại cảnh ô tô lạng lách.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng hành vi của tài xế ô tô 30G-125.89 là nguy hiểm, không chỉ đe dọa an toàn của xe có gắn camera mà còn ảnh hưởng đến các phương tiện khác đang tham gia giao thông.

“Pháp luật cần xử lý nghiêm các trường hợp như vậy để răn đe, bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, một người nêu ý kiến.

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng cần xem xét toàn diện hành vi của cả hai phương tiện liên quan. Tuy nhiên, tài khoản Quang Tuấn nhận xét vi phạm của tài xế ô tô 30G-125.89 là khá rõ ràng: “Mong công an sớm vào cuộc xác minh, xử lý để tránh xảy ra những trường hợp tương tự, dù xuất phát từ bất kỳ lý do nào”.

Hiện vụ việc đang được cộng đồng mạng rất quan tâm, chờ cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.