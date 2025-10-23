Lái xe máy liên tục lạng lách, đánh võng trước đầu ô tô 23/10/2025 17:54

(PLO)- Trong đêm tối, người đàn ông lái xe máy liên tục lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô trên tuyến quốc lộ 13. CSGT đã xác minh thông tin và mời người này lên làm việc, lập biên bản xử lý.

Ngày 23-10, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) quốc lộ 13 (phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trần Thanh V (34 tuổi) về hành vi điều khiển xe đánh võng, lạng lách trên đường.

Clip: Người đàn ông lái xe máy liên tục lạng lách đánh võng trước đầu ô tô.

Với hành vi này ông V sẽ bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 10 đến 12 tháng.

Trước đó, tối 22-10, trên tuyến quốc lộ 13, đoạn qua phường Bến Cát (TP.HCM), một người đàn ông điều khiển xe máy liên tục đánh võng trước đầu xe ô tô. Hành vi này bị người dân quay clip, rồi trình báo công an.

Lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trần Thanh V. Ảnh: CA

Sau khi tiếp nhận sự việc, Trạm CSGT quốc lộ 13 đã nhanh chóng xác minh vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã xác định ông V chính là người điều khiển xe máy có hành vi nói trên nên đã mời làm việc và lập biên bản xử lý.