Lái xe máy liên tục lạng lách, đánh võng trước đầu ô tô

Ngày 23-10, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) quốc lộ 13 (phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trần Thanh V (34 tuổi) về hành vi điều khiển xe đánh võng, lạng lách trên đường.
Với hành vi này ông V sẽ bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 10 đến 12 tháng.
Trước đó, tối 22-10, trên tuyến quốc lộ 13, đoạn qua phường Bến Cát (TP.HCM), một người đàn ông điều khiển xe máy liên tục đánh võng trước đầu xe ô tô. Hành vi này bị người dân quay clip, rồi trình báo công an.
Sau khi tiếp nhận sự việc, Trạm CSGT quốc lộ 13 đã nhanh chóng xác minh vụ việc.
Qua xác minh, lực lượng chức năng đã xác định ông V chính là người điều khiển xe máy có hành vi nói trên nên đã mời làm việc và lập biên bản xử lý.