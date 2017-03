Bắt trưởng thôn trốn truy nã 27 năm

Ngày 2-3, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52 - Công an tỉnh Khánh Hòa) đã bàn giao Đào Xuân Chừng (57 tuổi, quê thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính, huyện Cẩm Bình, Hải Hưng) cho Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý. Trước đó, chiều 1-3, lực lượng PC52 Công an Khánh Hòa đã bắt giữ Đào Xuân Chừng đang mang tên Đoàn Văn Dũng, trưởng thôn Văn Thủy 2, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Chừng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) ra quyết định truy nã toàn quốc từ tháng 8-1989.

Theo cơ quan công an, đầu những năm 1980, khi đang làm trưởng Ban Tài chính Hợp tác xã (HTX) Thủy Cẩm Bình (thuộc huyện Cẩm Bình, nay là huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), Chừng cùng ban chủ nhiệm HTX này vay 100 tấn lúa giống của Cục Dự trữ Quốc gia. Thay vì phân bổ cho xã viên sử dụng, ban chủ nhiệm HTX Thủy Cẩm Bình cho các HTX khác vay lại với mục đích trục lợi. Đã quá thời hạn ba năm nhưng HTX Thủy Cẩm Bình vẫn không trả lại số lúa giống trên theo hợp đồng, Cục Dự trữ Quốc gia đã tố cáo đến cơ quan chức năng.

Đầu năm 1989, TAND huyện Cẩm Bình tuyên phạt Đào Xuân Chừng bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian được tại ngoại, chờ tòa xử phúc thẩm, Chừng đã đưa vợ cùng ba con trốn vào Khánh Hòa sinh sống. Để không bị cơ quan chức năng phát hiện, Đào Xuân Chừng đổi họ tên thành Đoàn Văn Dũng, đồng thời đổi luôn họ tên của ba người con. Trong thời gian sinh sống ở xã Cam Phước Tây, Chừng nhiều lần được các ngành ở địa phương, trung ương khen thưởng do có thành tích làm kinh tế giỏi. Đầu năm 2012, Chừng được bầu làm phó thôn Văn Thủy 2; đến năm 2014 được bầu làm trưởng thôn. Các con của Chừng cũng học hành thành đạt.

Gần đây, người con cả của Chừng được một cơ quan đề nghị kết nạp vào Đảng. Trong quá trình xác minh lý lịch để kết nạp đảng cho người con cả của Chừng, cơ quan chức năng phát hiện cha của người con này đã trốn lệnh truy nã 27 năm và đang làm trưởng thôn.