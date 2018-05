Bé trai 7 tuổi bị điện giật tử vong

Chiều 10-5, đại diện lãnh đạo phường An Bình, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ điện giật khiến một bé trai bị thiệt mạng.



Cơ quan công an đến hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, một nhân viên bắt mạng Internet đến nhà chị Thủy (trú 59/36 Nguyễn Trãi, phường An Bình) thì tá hỏa phát hiện thi thể cháu Huỳnh Thiện Nhân (bảy tuổi, trú đường Âu Cơ, phường An Bình) nên trình báo chủ nhà và Công an thị xã Buôn Hồ.



Nhận được tin báo, Công an thị xã Buôn Hồ cùng cơ quan chức năng liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Qua điều tra ban đầu, vào khoảng trưa cùng ngày, cháu Nhân cùng nhóm bạn đi chơi tại khu vực hẻm 59 đường Nguyễn Trãi. Lúc này, cháu Nhân đến nhà chị Thủy sờ vào trụ cột dựng mái hiên thì bị điện giật chết tại chỗ.

Qua khám nghiệm ban đầu, nguồn điện bị rò rỉ từ nhà 59/38 của một người đàn ông tên Dương.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.