Cha cùng con gái 16 tuổi gặp tai nạn thương vong

Trưa 20-8, ông Lê Chí Thành (39 tuổi, ngụ Long An) chạy xe máy biển số Long An chở con gái là Lê K.Ng. (16 tuổi) trên đường Trần Văn Giàu theo hướng về Long An.



Khi đến trước nhà số 3A52 Trần Văn Giàu (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM) ông Thành phát hiện chiếc ô tô con dừng bên đường trên làn xe máy nên đánh lái ra phía ngoài thì xe con cũng chuyển bánh.

Cùng lúc này, phía sau chiếc xe tải nặng 8,4 tấn mang biển số Tây Ninh chạy đến. Xe ông Thành bị kẹp giữa, rồi bị 1 trong hai xe này cán qua.



Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ tai nạn. Ảnh HT.

Vụ tai nạn khiến hai cha con ông Thành bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng em Ng. bị thương nặng và đã tử vong. Riêng chiếc ô tô con sau khi gây tai nạn đã rời đi.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, xử lý.

Theo tìm hiểu, ông Thành đang trên đường thăm người thân ở TP.HCM và trở về Long An thì gặp tai nạn.