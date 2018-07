Chân dung nhóm khủng bố gây nổ ở Công an phường 12, Tân Bình

Ngày 5-7, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về vụ nổ ở trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình, TP.HCM).



Tướng Phan Anh Minh cho biết đối tượng cực đoan cầm đầu, chuyển tiền hiện đang ở nước ngoài và chỉ có thể đấu tranh bằng biện pháp ngoại giao. Ảnh: Quang Duy

Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khanh (sinh 1964, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1990 là con trai của Khanh, ngụ cùng địa chỉ), Dương Bá Giang (sinh năm 1971, ngụ Đồng Nai) và Vũ Hoàng Nam (sinh năm 1996, ngụ phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM) về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.



Chân dung các bị can.

Ngoài ra, ba người khác ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông gồm Nguyễn Trung Trực (sinh năm 1982), Nguyễn Minh Nhật (sinh năm 1991), Nguyễn Khắc Sinh Nhật (sinh năm 1991) bị khởi tố về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.



Quả nổ đã được nhóm này chế tạo thành công chuẩn bị đặt vào các nhà cán bộ và cơ quan công quyền. Ảnh chụp lại từ tư liệu

Cảnh sát xác định ông Khanh chỉ có trình độ lớp 5 trường làng ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Năm 2013, ông Khanh rơi vào “tầm ngắm” của các đối tượng phản động, lưu vong khi công khai phản đối điều 4 trong dự thảo hiến pháp và tham gia tích cực trên mạng xã hội.



Lợi dụng việc người đàn ông thiếu hiểu biết pháp luật, một đối tượng phản động ở nước ngoài xưng là Ngô Hùng, Tổng tư lệnh của nhóm phản động triều đại Việt Nguyễn, hiện ở Mỹ đã tìm cách liên hệ với Khanh. Hùng hứa hẹn, phong cho Khanh làm chuẩn tướng, tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai nếu thực hiện thành công vụ nổ sẽ phong hàm thiếu tướng nắm cả vùng rộng lớn khu vực Đông Nam bộ.



Cảnh sát khám nghiệm vụ nổ ở trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Ảnh chụp lại từ tư liệu

Qua trao đổi nhiều với các đối tượng phản động, mới đây Ngô Hùng chuyển cho Khanh 100 triệu đồng. Một đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài khác là Lisa Phạm - nằm trong tổ chức phản động lưu vong Chính phủ quốc gia VN lâm thời do Đào Minh Quân dựng nên, cũng chuyển 20 triệu đồng để Khanh lên kế hoạch mua thuốc nổ TNT chế tạo quả nổ, nhắm vào trụ sở chính quyền và nhà các cán bộ.





Nhóm này lượm lặt kiến thức chế tạo quả nổ từ quá trình sửa xe, tham khảo trên youtobe. Ảnh chụp lại từ tư liệu

Nguyễn Tấn Thành là con trai của Khanh. Nam thanh niên 28 tuổi được xác định là có trình độ, quen với nhiều bạn bè. Anh này trước khi bị bắt hành nghề lái xe tải chở hàng thuê mướn. Trong quá trình cha mua thuốc nổ, Thành là người đi giao nhận.

Thành cũng được xác định là người có mối liên hệ, liên lạc riêng với Lisa Phạm. Tuy nhiên, Thành không hề hay biết việc cha giao chế tạo thuốc nổ.



Ngày Thành bị bắt, nam thanh niên này đang đi chơi Picnic cùng nhóm bạn ở xa. Nhóm này thấy người đồng hành bị bắt thì nhiều người tụ tập phản đối vì không hề hay biết nam thanh niên có tham gia trong quá trình chế tạo quả nổ, chống chính quyền.

"Việc đấu tranh với Thành cũng gặp không ít khó khăn. Vì lúc bị bắt, nhiều người bạn của anh này đòi thả người. Trong khi đó, việc khai cũng không được vì khai ai, nếu khai là khai ra bố ruột của mình. Đến rạng sáng ngày hôm sau người này mới khai việc chế tạo" - Thiếu Tướng Phan Anh Minh nói.

Khanh và Thành đều có kiến thức cơ bản về thuốc nổ vì từ trước đó họ từng mua TNT để phá đá đào giếng. Cảnh sát cũng xác định có một người ở Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông từng bán thuốc nổ cho Khanh nhưng từ 10 năm về trước nên thoát tội.



Số lượng thuốc nổ được phát hiện chưa được chế tạo quả nổ. Ảnh chụp lại từ tư liệu

Riêng Dương Bá Giang cũng là một công nhân cho một doanh nghiệp ở Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) lúc bị bắt. Người đàn ông này được cho là có mối quan hệ họ hàng với Khanh. Ông Giang do là một thợ máy tự do nên có quen biết với một người sửa xe am hiểu thiết kế hệ chống trộm.



Nhóm này được xác định là học cách chế tạo quả nổ từ Youtobe và những kiến thức lượm lặt được trong quá trình Giang quen với người bạn làm nghề sửa xe.



Hiện trường tan hoang sau vụ nổ ở Công an phường 12, quận Tân Bình. Ảnh chụp lại từ tư liệu.

Riêng Vũ Hoàng Nam ngụ tại đường Đồng Đen (phường 14, quận Tân Bình). Nam được xác định có tham gia biểu tình ở trung tâm TP vào ngày 10-6. Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, một trong ba đối tượng khác có liên quan đến vụ nổ hiện chưa bị bắt.

“Tuy nhiên, những người này chúng tôi đã xác định được lai lịch, nắm cả nơi cư trú, hiện đang mở rộng điều tra truy xét. Người cầm đầu, chủ chốt chuyển tiền về hiện đang ở bên Mỹ, chúng ta chỉ có thể đấu tranh ngoại giao” - ông nói.



Ba người nông dân ở Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông bán thuốc nổ cho Khanh. Họ khai từng đi sang Lào mua thuốc nổ về phá đá đào giếng. Khi bán thuốc nổ, họ chỉ biết là Khanh mua về để phá đá chứ không phải để chế tạo quả nổ.