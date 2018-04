Chiêu lừa liên tỉnh lấy 22 tỉ đồng của quý bà U60

Ngày 20-4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Tâm (60 tuổi, trú xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bị bắt giữ, Tâm cho rằng tiền chiếm đoạt được đã tiêu xài, trả nợ, đi du lịch hết rồi, không còn để khắc phục hậu quả trả lại cho bị hại.



Bị can Cao Thị Tâm tại cơ quan công an. Ảnh Công an Hà Tĩnh.

Tâm xuất thân từ vùng quê nông thôn, nghề nghiệp làm ruộng nhưng từ năm 2008 lại đi ra thể hiện là nữ doanh nhân thành đạt đi gặp các “đối tác” có tiền ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa…

Tâm cũng thể hiện là có người tháp tùng đi bàn bạc làm ăn lớn. Tâm đi gặp các đối tác là chủ các doanh nghiệp và “nổ” rằng đang làm ăn lớn cần nhiều vốn. Tâm cũng đi vay mượn tiền trả lãi cao nói là để lấy hàng ô tô, máy ủi, máy xúc, máy đào, vàng trắng, xe máy SH Đức... từ cảng Hải Phòng, cảng Cam Ranh đem về bán.



Với chiêu bài trên, Tâm đã lừa vay mượn, chiếm đoạt của 24 người với số tiền hơn 22 tỉ đồng.

Sau khi nhận được trình báo của các bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ bị can Tâm.

Hiện công an thông báo ai là nạn nhân của Tâm đến trình báo để được giải quyết.