'Cho' trước kết quả xổ số, kiếm hàng trăm triệu đồng

Khoảng 21 giờ ngày 30-1, trinh sát hình sự Công an TP Huế bất ngờ ập vào quán Internet AN (162 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, TP Huế) bắt giữ chín thanh thiếu niên tuổi 13-19 là nghi phạm gây ra các vụ lừa đảo bán tiền giả và cho số trúng thưởng. Chiều 1-2, Công an TP Huế cho biết như trên.



Nhóm lừa đảo bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CA



Những người này gồm Lê Quang Đức, Hồ Hoàng Long, Nguyễn Tấn Trường (cùng trú thị xã Hương Trà) và Võ Hoàng Vũ, Trần Trung Tín, Lê Viết Công, Phạm Bá Phi Long, Trần Phước Minh Quân, Đặng Văn Trung (cùng trú TP Huế).

Bước đầu, họ khai nhận lập nhiều tài khoản Facebook khác nhau và thường xuyên rao bán tiền giả trên mạng xã hội với tỉ lệ một tiền thật đổi 10 tiền giả và người mua phải đưa trước 50% tiền thật thì được giao tiền giả đến tận nhà hoặc qua điểm hẹn.

Đối với phương thức lừa đảo cho số trúng, nhóm tự xưng là nhân viên các công ty xổ số và biết trước các con số trúng. Mỗi lần mua một con số trúng phải đưa trước 1 triệu đồng. Số tiền nhóm lừa đảo người dân lên đến hàng trăm triệu đồng.