Công an công bố hình vụ giết tài xế Grab, cướp xe ở Bình Dương

Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm 2 đối tượng nghi vấn và vật chứng vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại khu phố Ba Đình (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên).

Theo cơ quan công an, qua công tác truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ Cơ quan điều tra phát hiện hai đối tượng nghi vấn có đặc điểm nhận dạng như sau: 2 đối tượng là nam khoảng 30 tuổi, nói gọng miền Bắc hoặc miền Trung, cao khoảng 1,6m, tóc hớt cao. Tài sản mà hai đối tượng gây án chiếm đoạt là xe máy hiệu Yamaha Exciter 150CC, màu xanh bạc, biển số 36D1 - 334.54, số khung: RLCUG0610FY143127, số máy: G3D43E155728 do nạn nhân Nguyễn Đức Sơn đứng tên chủ sở hữu.



Hình ảnh một trong hai nghi can gây ra vụ giết người, cướp xe ôm trong đêm do công an công bố.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo, ai phát hiện hoặc biết thông tin về 2 đối tượng có đặc điểm như trên cùng tang vật của vụ án, xin vui lòng liên hệ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, qua số điện thoại trực ban: 0693 509 305; số điện thoại di động: 0904 424 818 gặp đồng chí Hồ Hoàng Thanh hoặc liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp điều tra.



Trước đó, vào đêm 30-7, anh Nguyễn Đức Sơn (34 tuổi, quê Thanh Hóa, hành nghề chạy xe Grab) được 2 đối tượng lạ mặt thuê chở đi đến khu vực gần trạm thu phí đường ĐT747B (thuộc khu phố Ba Đình, phường Thái Hòa). Lợi dụng đêm khuya, đường vắng, các đối tượng đã dùng dao đâm anh Sơn, cướp xe mô tô rồi tẩu thoát.

Nghe tiếng tri hô của người bị hại, nhân dân gần đó đã phát hiện, đưa anh Sơn đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Sơn đã tử vong.