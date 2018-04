Công an Tân Phú phá 3 chuyên án lớn

Theo đó, từ ngày 14 đến 31-3, trên địa bàn quận Tân Phú xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Đó là các vụ giết người tại phường Sơn Kỳ vào ngày 14-3; vụ trộm 100 chiếc điện thoại trị giá 1,3 tỉ đồng tại cửa hàng Viettel vào ngày 30-3; vụ cướp Ngân hàng An Bình (ABbank) vào ngày 31-3.



Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đánh giá cao thành tích mà Công an quận Tân Phú đạt được. Ảnh: Nguyễn Tân

Chỉ trong vòng khoảng ba tuần, cả ba vụ án trên đều được Công an quận Tân Phú khám phá thành công mà chủ công là Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận.



Đánh giá cao thành tích của Công an quận Tân Phú, thay mặt Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, xuất sắc trong nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo và các chiến sĩ công an quận.



Thượng tá Tăng Châu Long, Phó Trưởng Công an quận Tân Phú, cho biết các cán bộ, chiến sĩ thuộc đội hình sự đã có kỹ năng khai thác các dữ kiện từ camera an ninh tốt. Ảnh: Nguyễn Tân

Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng cho rằng các cán bộ, chiến sĩ công an quận Tân Phú đã chủ động, có nghiệp vụ cao trong công tác kể cả khi ở các địa bàn lân cận.

Để khám phá các vụ án, phó giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo Công an quận Tân Phú cho rằng vai trò của hệ thống camera an ninh được đặt lên hàng đầu.

“Một bài học lớn trong các vụ án được Công an quận Tân Phú khám phá là khai thác có hiệu quả dữ liệu từ hệ thống camera an ninh. Đây là nhân chứng có giá trị và trung thực hơn cả. Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ có buổi làm việc với Công an quận Tân Phú để có thể phát huy, nhân rộng cách khai thác dữ liệu từ camera an ninh” - Thiếu tướng Phan Anh Minh nói.



Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã trao thư khen cùng phần thưởng nóng cho Công an quận Tân Phú. Ảnh: Nguyễn Tân

Biểu dương thành tích của Công an quận Tân Phú, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, đã gửi thư khen thưởng, thưởng nóng nhằm động viên, khích lệ tinh thần các chiến sĩ.



Ngoài ra, lãnh đạo UBND quận Tân Phú cũng có bằng khen, thưởng nóng cho các cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích.