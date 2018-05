Công an tỉnh chỉ đạo khởi tố vụ án đánh ghen tại Cà Mau

Chiều tối 23-5-2018, trả lời Pháp Luật TP.HCM về tiến độ xác minh làm rõ xử lý vụ đánh ghen tàn bạo tại Cà Mau, ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước nói: "Cơ quan công an đang làm việc khẩn trương. Khả năng ngày mai sẽ biết được kết quả xác minh có đến mức khởi tố vụ án hay không".



Một thanh niên đè lên người phụ nữ trong clip đánh ghen ở Cà Mau

Ông cũng cho hay đang đôn đốc các ngành chức năng hỗ trợ cho công an để có kết quả điều tra nhanh nhất, chính xác nhất, đúng quy định pháp luật. "Còn quan điểm của tôi thì phải khởi tố vụ án để pháp luật nghiêm trị những hành vi quá khích, xem thường danh dự, nhân phẩm, sức khỏe người khác để làm gương", ông nói.



Một nguồn tin từ Công an cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cũng đã chỉ đạo Công an huyện Cái Nước sớm hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án nếu đủ căn cứ. Tuy nhiên, khởi tố tội gì vẫn chưa được tiết lộ.

Theo một số luật sư tại Cà Mau, khả năng cao Công an sẽ khởi tố vụ án ở tội làm nhục người khác theo khoản 2, điều 155 Bộ luật hình sự.



Các hoạt động điều tra trong ngày 23-5-2018 tiếp tục diễn ra ở cả hai địa phương là xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Tại nơi xảy ra vụ đánh ghen, người dân đã nhìn thấy Công an tiến hành thực nghiệm lại hiện trường.



Công văn chỉ đạo khẩn của Chủ tịch tỉnh Cà Mau về vụ đánh ghen.

Ngày 22-5, UBND tỉnh đã phát đi công văn khẩn, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Cà Mau, nội dung: "Giao chủ tịch huyện Cái Nước chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát xác minh nội dung thông tin dư luận xã hội nêu trên, tiến hành xử lý đúng quy định pháp luật hiện hành, báo cáo kết quả trước ngày 31-5".



Như chúng tôi đã thông tin, 1 giờ đêm 13-5, tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xảy ra một vụ đánh ghen mà hai "nạn nhân" đều là cán bộ.