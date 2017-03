Công an viên đánh người ngay tại trụ sở vì đối tượng không hợp tác

Chiều 9-5, trao đổi qua điện thoại với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Dương Thế Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Đảng ủy xã đã giao cho Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy tiến hành thụ lý, xác minh theo quy trình để báo cáo đề xuất hướng xử lý vụ ba công an viên của xã liên quan đến việc đánh người tại trụ sở trong khi thi hành công vụ”.

Ba công an viên xã Tân Thành A đang được UBKT làm việc để xem xét có hình thức kỷ luật gồm: Lâm Thành Vũ, Đặng Quốc Phong và Nguyễn Hữu Kha.

Theo tìm hiểu, ngày 19-4, do một số đối tượng có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên Công an xã Tân Thành A cho mời lên làm việc.

Những người này gồm: NTTTr (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), NHPh (16 tuổi) và MS (25 tuổi) - cùng ngụtỉnh An Giang, cả ba cùng là nhân viên của một đoàn lô tô.

Theo phân công, công an viên Lâm Thành Vũ làm việc với MS và NHPh, còn công an viên Đặng Quốc Phong làm việc, lấy lời khai của NTTTr.

Trong quá trình làm việc, S. và Ph. có thái độ không hợp tác nên công an viên Vũ đã đánh hai người này. Công an viên Phong cũng đánh trúng vào người Tr. Ngoài ra, công an viên Nguyễn Hữu Kha khi đi ngang qua phòng làm việc, thấy thấy Tr. có lời lẽ khiếm nhã nên Kha giận, dùng tay đánh Tr…