Đề nghị công an vào cuộc vụ ném đá vào ô tô

Ngày 27-7, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã có văn bản gửi Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ ném đá vào ô tô.



Một cục gạch lớn ném vào trong xe.

Trước đó, ngày 27-3, báo chí phản ánh tình trạng một số ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (đoạn cách nút giao Yên Bình - Phổ Yên khoảng 300 m) bất ngờ bị một số đối tượng dùng gạch, đá ném làm vỡ kính ô tô.



Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận định hành vi ném đá lên các phương tiện tham gia giao thông là hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng, thể hiện thái độ coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm, gây nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là trên đường cao tốc khi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Vì vậy, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Công an tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Công an huyện Phổ Yên khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ thông tin trên, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các đối tượng vi phạm.



Kính ô tô bị vỡ nát.

Đồng thời chỉ đạo cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Cục Quản lý đường cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông cho người dân sinh sống dọc tuyến đường cao tốc, xử lý nghiêm hành vi ném đá, đi bộ, phá hoại các công trình trên đường cao tốc.