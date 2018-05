Đi trên đường tối, một người bị cướp xe máy

Chiều 22-5, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã tạm giữ Lê Tuấn Anh (29 tuổi) để điều tra do liên quan vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn TP Mỹ Tho.



Lê Tuấn Anh

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 tối 14-5, anh L.H.Ph ngụ ở huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) chạy xe gắn máy trên tuyến đường liên tổ 1-2 thuộc địa bàn ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho thì bất ngờ bị 2 người đi xe máy chặn đường.

Kẻ ngồi sau đánh anh Ph té xuống đường rồi cả hai cướp 1 điện thoại di động hiệu Oppo A37 cùng xe máy của nạn nhân.



Chiếc xe tang vật

Nhận tin trình báo của anh Ph, Công an TP Mỹ Tho xác lập chuyên án VX165C và qua xác minh, điều tra ban đầu đã xác định nghi phạm Lê Tuấn Anh. Đến 9 giờ sáng 22-5, Công an TP Mỹ Tho bắt giữ Tuấn Anh cùng tang vật là xe máy của anh Ph. Bước đầu làm việc với công an, Tuấn Anh thừa nhận hành vi vi phạm.