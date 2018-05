Đình chỉ Phó Công an xã bị tố rủ nữ sinh lớp 9 đi nhà trọ

Liên quan đến vụ Phó Công an xã bị tố sàm sở, rủ nữ sinh đi nhà nghỉ, ngày 25-5, thông tin từ Công an xã Thạnh Quới cho biết địa phương đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông TCD để điều tra xác mình.

Trước đó, em T. (học sinh lớp 9) cho biết ông D. đã có hành vi thiếu chuẩn mực, sàm sở mình.



Chiếc võng nơi nữ sinh tố đã bị phó trưởng công an xã sàm sở

Theo trình bày của T, vào ngày 10-5, ông D. đến rủ cha ruột của T. đến đám cưới nhà hàng xóm nhậu. Sau đó ông D. quay lại có những lời nói thiếu chuẩn mực, thậm chí có hành động sàm sở, sò mó nhiều nơi nhạy cảm trên người T. khi em đang nằm trên võng.

Em T, phản ứng quyết liệt đẩy ông D. ra và chạy đến nhà người bạn học ở tạm. Sự việc sau đó được T. kể lại cho mẹ ruột nghe.

Đến chiều 11-5, ông D. và một người hàng xóm đã đến nhà xin lỗi gia đình T. Tuy nhiên ông D. cho rằng hôm đó mình quá say không nhớ được đã xảy ra chuyện gì. Việc ông đến nhà xin lỗi là do lười đề nghị của hàng xóm. “Tôi cũng nói với anh hàng xóm, mình say và nhớ gì, không biết có hay không mà phải xin lỗi. Xin lỗi không khác gì thừa nhận. Anh ấy nói xui rủi, không nhớ thì bước đầu xin lỗi đại đi”-ông Dũng giửi thích.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Long Hồ xác minh làm rõ.