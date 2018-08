Đôi nam nữ điều hành đường dây ma tuý ở Hải Phòng

Ngày 21-8, đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng), cho biết cơ quan CSĐT Công an quận đang củng cố hồ sơ để khởi tố Bùi Thị Thu Trang (34 tuổi) và Đặng Văn Kiên (38 tuổi, cùng trú phường Lãm Hà, quận Kiến An) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.



Cặp đôi nam nữ điều hành đường dây ma tuý liên tỉnh bị bắt giữ

Trước đó, trưa 20-8, tại khu vực trước cửa số nhà 36 đường Quán Trữ (phường Lãm Hà, quận Kiến An), Công an quận Hồng Bàng đã mật phục, kiểm tra xe hơi 15A-178.55 do Kiên điều khiển. Công an bắt quả tang tại ghế phụ xe ô tô có một thùng carton chứa hơn 4,9kg ma tuý đá.

Kiên khai nhận vừa nhận số hàng ma tuý đá này từ nhà của Trang để mang ra khu vực vắng vẻ ở cuối đường Quán Trữ đặt ở đó cho người khác tới nhận.

Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trang tại số 211B đường Hoàng Công Khanh (phường Lãm Hà), thu giữ 2 bánh heroin (hơn 600 g), 2 thùng carton trong có chứa 15 gói nylon đựng hơn 14,8kg ma tuý đá, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng một số tang vật khác.



Một phần tang vật ma tuý đá bị bắt giữ

Theo Công an quận Hồng Bàng, trước đó, lực lượng trinh sát phát hiện Trang nhập một lượng lớn ma tuý đá, heroin về Hải Phòng sau đó san ra bán đi các đại lý chân rết. Trong đường dây của Trang, Kiên là người thường xuyên phụ trách việc vận chuyển ma tuý.

Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt những người liên quan đến đường dây ma tuý khủng này.