Đồng Nai: 3 người 1 gia đình chết thảm trong phòng trọ

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 4 giờ sáng 15-8, Công an xã La Ngà nhận được tin báo của chủ nhà trọ ở ấp 3 (xã La Ngà) có sự việc hai vợ chồng thuê phòng trọ tại đây đánh nhau. Ngay sau đó công an xã có mặt tại hiện trường thì phòng trọ khóa bên trong.



Người dân bàng hoàng khi vụ án xảy ra.

Sau khi phá được cửa vào bên trong thì phát hiện tất cả ba người trong phòng trọ đã tử vong.

Các nạn nhân tử vong được xác định: Trần Minh Thắng (40 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), Trần Trúc Ly (32 tuổi) và một bé gái khoảng sáu tháng tuổi chưa xác định danh tính.



Công an đang điều tra hiện trường

Được biết, Thắng và Ly đến thuê phòng trọ ở đây khoảng ba tháng để đi bán trái cây.



Hiện vụ án đang được công an phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ.