Đốt quần áo của vợ, bị khởi tố

(PLO)- Ngày 21-10, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thành (28 tuổi, trú xóm 2, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.