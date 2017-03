Đường dây tiêu thụ cả trăm xe gian ở quận 5

Công an quận 5 (TP.HCM) vừa có quyết định truy nã Trương Thanh Trọng (51 tuổi, ngụ quận 8) về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trọng là đồng phạm của Trương Hoàng Châu (64 tuổi, ngụ quận 5) - người bị công an bắt về các tội trên. Ngoài ra, Châu còn có hành vi giả danh cảnh sát khi đi bán, cầm cố xe gian…



Tang vật trong vụ án được công an thu hồi. Ảnh: CTV

Cuối năm 2015, Công an quận 5 tiếp nhận nhiều tố giác rằng Châu có hành vi tiêu thụ hàng chục xe gian. Sau thời gian điều tra, công an xác định người đàn ông này cầm và bán nhiều xe máy “xịn” bằng giấy tờ giả cho nhiều người ở TP.HCM. Để dễ dàng gạ bán, cầm xe gian, ông ta mặc cảnh phục hàm thượng tá, xưng đang công tác tại Cục Hậu cần - Bộ Công an.

Sau thời gian thu thập thông tin, công an đã bắt giữ, khám xét, thu giữ tại nhà Châu nhiều giấy đăng ký xe giả, trang phục cảnh sát và bảo vệ dân phố…

Bước đầu người này khai nhận: Sau khi nhận xe trộm cắp, xe không rõ nguồn gốc từ các tỉnh, thành từ Trọng, Châu nhờ người làm giả các giấy tờ xe với giá 1,5 triệu đồng/bộ hồ sơ. Ông ta cũng đục lại số khung, số sườn của xe cho phù hợp với hồ sơ giả rồi đem bán, cầm cố cho các tiệm cầm đồ 15-18 triệu đồng/xe.

“Thấy tôi mặc cảnh phục, tặng thắt lưng, giày của ngành công an nên các tiệm cầm đồ sẵn sàng giao dịch mà không nghi ngờ gì” - Châu khai.

Bằng cách này, trong năm 2015 Châu đã bán, cầm cố hàng trăm chiếc xe tay ga đắt tiền như Air Blade, SH, Freeway, Dylan… cho hàng chục tiệm cầm đồ và nạn nhân trên địa bàn TP.HCM.



Trương Thanh Trọng đang bị công an truy nã.

Từ lời khai của Châu, Công an quận 5 đã thu hồi được 38 xe máy. Hiện công an đang điều tra mở rộng về đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian này.