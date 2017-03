Giả danh CSHS chặn xe, cưỡng đoạt tiền

Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Ngọc Đức (32 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra, xử lý về hành vi giả danh cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra cơ quan công an đang làm rõ sáu người liên quan, trong đó có bốn người là dân quân phường 14, quận 10.

Cảnh sát thật bắt cảnh sát dỏm

Theo thông tin ban đầu, 23 giờ đêm 6-6, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM tuần tra địa bàn phát hiện có một nhóm thanh niên (gồm bảy người) có dấu hiệu khả nghi chặn xe một người dân đi đường trên đường Lý Thường Kiệt, quận 10. Tổ trinh sát tiếp cận thì nhóm thanh niên này có dấu hiệu tẩu thoát. Lập tức, các trinh sát khống chế đưa cả bảy người về trụ sở công an phường gần đó để làm rõ. Khám xét trong người của nhóm thanh niên, trinh sát thu giữ còng số tám, gậy ba trắc, đèn pin… Qua đấu tranh khai thác, nhóm này thừa nhận đã có hành vi giả danh cảnh sát hình sự đặc nhiệm để chặn đường người dân với động cơ vòi tiền.









Nguyễn Ngọc Đức - nghi can cầm đầu băng nhóm giả cảnh sát hình sự và giấy tờ thu giữ trong người của Đức. Ảnh: TK

Cụ thể, nhóm có bảy người do Nguyễn Ngọc Đức cầm đầu, trong đó có bốn dân quân phường 14, quận 10. Ngoài ra có một người là em ruột của Đức. Thông thường, mỗi đêm từ 22 giờ đến rạng sáng hôm sau, nhóm Đức thường chia từng tốp đứng chốt ven các con đường (chủ yếu tại địa bàn phường 14, quận 10). Sau đó nhóm này xưng là cảnh sát hình sự đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ chặn người đi đường, yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe. Tiếp theo, những kẻ giả danh hù dọa nhằm vòi tiền nạn nhân. Những nạn nhân phản ứng liền bị còng tay, dọa đưa người và phương tiện về công an phường xử lý.

Mượn danh “người hùng” lòe công an phường

Đáng nói khi hành sự, Đức nhá ra một chiếc thẻ màu đỏ để xưng là “cảnh sát hình sự đặc nhiệm”. Khi áp giải nạn nhân về công an phường “bàn giao” Đức và đồng bọn còn xưng danh là “đại úy Nguyễn Xuân Trường - trinh sát của Đội 3, Phòng PC45”. Đức khai do đọc báo, xem tivi biết thông tin về Đại úy Nguyễn Xuân Trường, một gương điển hình được vinh danh, khen thưởng về thành tích dũng cảm nhiều lần cùng đồng đội trấn áp tội phạm trên đường phố.

Khám xét trong người Đức, cơ quan công an thu giữ một giấy phép lái xe tên Nguyễn Ngọc Đức có dán ảnh Đức đang mặc cảnh phục CAND. Đức khai Đức chụp ảnh này khi đang là lính nghĩa vụ ở một đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (giai đoạn năm 2000-2003). Ngoài ra trong ví của Đức có một số thẻ VIP của các tụ điểm giải trí, trong đó có thẻ của quán karaoke ghi “anh Đức PC45”. Theo Đức khai khi đến karaoke, nhà hàng, khách sạn…Đức thường tự xưng là công an đang công tác tại Phòng PC45, Công an TP.HCM nên nhiều người tưởng là thật.

Bước đầu Đức và các nghi can khai nhận mới hoạt động từ giữa tháng 5-2014 đến nay và đã thực hiện trót lọt vài vụ cưỡng đoạt. Tuy nhiên, theo thông tin từ trinh sát nắm được thì Đức xưng là cán bộ trinh sát của đội hình sự đặc nhiệm hơn một năm nay. Có thể Đức và đồng bọn đã hoạt động trong thời gian dài, gây ra nhiều vụ cưỡng đoạt đối với người đi đường bằng thủ đoạn xưng cảnh sát hình sự đặc nhiệm đòi kiểm tra giấy tờ.

Cơ quan điều tra Công an quận 10 đề nghị những ai là nạn nhân của băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự đặc nhiệm do Nguyễn Ngọc Đức cầm đầu, sớm đến trình báo để phục vụ công tác điều tra, xử lý các nghi can.

TUYẾT KHUÊ