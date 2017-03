Giải cứu cháu bé bị bắt cóc đòi 1 tỉ đồng tiền chuộc

Nạn nhân là em Nguyễn Hậu Duy (14 tuổi, nữ, quê Thới Lai, Cần Thơ).



Trước đó, bà V. (mẹ của Duy) đến Công an TP Cần Thơ trình báo về việc con gái mình bị bắt cóc vào tối 21-4. Bọn bắt cóc gọi điện thoại đòi bà V. phải đưa 1 tỉ đồng tiền chuộc. Tuy nhiên, sau nhiều lần thương lượng tiền chuộc còn 500 triệu đồng.





Bốn nghi can bắt cóc, tống tiền. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Cần Thơ phát hiện nhóm bắt cóc đi về hướng TP.HCM nên đã báo cáo C45B - Bộ Công an hỗ trợ phá án. Đến sáng 23-4, Cục C45 đã giải cứu an toàn em Duy khi đang bị giam lỏng tại khách sạn Thành Đạt 2 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).