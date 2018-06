Giải cứu trẻ 12 tuổi bị bắt cóc đòi 50 triệu đồng

Sáng 2-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Văn Đức (19 tuổi, trú xóm 3, xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.



Nguyễn Văn Đức bị bắt giữ.

Trước đó, chiều 30-5, Đức rủ em Lê Hồng Sơn (12 tuổi, xóm giềng với Đức) đi chơi rồi không đưa em Sơn trở về nhà. Gia đình em Sơn lo lắng, hốt hoảng tìm cách liên lạc với Đức qua số điện thoại di động nhưng không liên lạc được.



Khi biết người thân em Sơn đang rất lo lắng, Đức chụp ảnh dao kề vào cổ em Sơn rồi gửi qua tin nhắn Messenger Facebook cho mẹ của em Sơn là chị Trần Thị Liên. Tiếp theo, Đức yêu cầu chị Liên phải gửi 50 triệu đồng “tiền chuộc con”.



Tang vật công an thu giữ.

Đức cũng nhiều lần thay đổi nơi ở và nơi hẹn lấy tiền để tránh bị công an phát hiện.



Chị Liên lo sợ, trình báo Công an huyện Diễn Châu. Đến gần trưa 2-6, khi Đức đang khống chế em Sơn trên taxi để đi đến địa điểm nhận tiền là xóm 7, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu thì bị công an bắt giữ.

Công an giải cứu an toàn em Sơn. Công an cũng thu giữ tang vật 20 triệu đồng, hai chiếc điện thoại cảm ứng, một con dao xếp.

Hiện Công an huyện Diễn Châu đã bàn giao em Sơn cho gia đình và đang mở rộng điều tra.