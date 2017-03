Kẻ giết 4 phụ nữ, trẻ em một nhà ở Lào Cai bị bắt trong rừng

Ngày 5-9, Thượng tá Doãn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Bát Xát (Lào Cai), cho biết Tẩn Láo Lở (24 tuổi), nghi phạm số một trong vụ thảm sát bốn người trong một gia đình tại huyện Bát Xát (Lào Cai), gây chấn động dư luận đã bị bắt. Theo Thượng tá Sơn, tối 4-9, công an phát hiện Lở tại một cánh rừng gần nhà, công an liền siết vòng vây. Lúc Lở định về nhà ở xã Trịnh Tường, lực lượng chức năng ập đến bắt giữ.

“Lúc các trinh sát ập đến, Lở không mang theo hung khí, không chống cự. Nghi phạm được di lý về Công an huyện Bát Xát để phục vụ công tác điều tra” - Thượng tá Sơn thông tin.





Tẩn Láo Lở tại cơ quan công an. (Ảnh do công an cung cấp)

Bước đầu Lở đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, ngày 9-8 tại xã Trịnh Tường, anh Tẩn Ông Nải cùng cha mẹ đi làm nương, để vợ, hai con cùng đứa cháu bốn tuổi ở nhà. Đến 21 giờ cùng ngày, anh Nải về đến nhà thì phát hiện thảm cảnh: Vợ, hai trẻ em và cháu bé sơ sinh 20 ngày tuổi bị sát hại nằm rải rác ở dưới suối, dưới ao… chung quanh nhà. Hung thủ cũng đã lục lọi đồ đạc trong nhà, lấy đi khoảng 14 triệu đồng trước khi tẩu thoát vào rừng.

Công an xác định Tẩn Láo Lở, người từng quan hệ tình cảm với vợ anh Nải là nghi phạm. Ban chuyên án tung 200 cảnh sát và bộ đội biên phòng Lào Cai liên tục tuần tra khu vực biên giới, lần theo dấu vết hung thủ. Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy vào cuộc. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và trục đường chính luôn có người chốt chặn, kiểm tra kỹ từng người. Ban chuyên án huy động chó nghiệp vụ truy tìm Lở và phát hàng ngàn tờ rơi in ảnh nghi phạm, kêu gọi người dân tố giác, bắt giữ… Sau gần một tháng truy lùng, công an đã bắt được nghi can.

Với thành tích điều tra, khám phá và bắt giữ được nghi can, sáng 5-9, Bí thư Huyện ủy Bát Xát Giàng Thị Dung đã đến thăm, tặng quà và thưởng nóng 20 triệu đồng cho ban chuyên án.

Theo một lãnh đạo công an địa phương, cơ quan này sẽ họp báo để thông tin cụ thể về vụ án này.