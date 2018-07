Khen thưởng đơn vị phá vụ án mạng vì 'bị nhìn đểu' ở quán nhậu

Ngày 16-7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức buổi khen thưởng các đơn vị phá 2 vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra trên địa bàn TP. Huế.



Khen thưởng các đơn vị tham gia phá án.

Sau khi nghe chỉ huy Công an TP Huế và Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo về quá trình truy bắt nhóm nhóm người gây ra vụ án mạng tại đường Lê Quý Đôn và phá nhanh vụ án cướp tài sản trên đường Đặng Huy Trứ, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc công an tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương và khen thưởng Công an các đơn vị, địa phương.

"Dự báo trong thời gian tới tình hình tội phạm có dấu hiệu phức tạp như sự trẻ hóa tội phạm; tội phạm gây án manh động, liều lĩnh; xuất hiện tội phạm mới về ma túy, ngáo đá… Điều này đòi hỏi Công an các đơn vị không ngừng học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, công nghệ thông tin, võ thuật,… để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao", Đại tá Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.



Nhóm người từ 16-19 tuổi bị bắt giữ trong vụ việc ở đường Lê Quý Đôn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 4 giờ sáng 14-7, anh Lê Khắc N. (25 tuổi, trú phường Thủy Biều, TP Huế ) cùng với nhóm bạn đang ngồi nhậu tại quán nướng cay trên vỉa hè đường Lê Quý Đôn thì bị nhóm thanh niên ngồi bàn khác xông đến đánh. Hậu quả, anh N. bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 4 giờ xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã bắt giữ tám người liên quan. Họ có tuổi đời còn rất trẻ, đều trú tại TP Huế và thị xã Hương Thủy. Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận khi đang nhậu thì cho rằng có một số người bàn bên cạnh “nhìn đểu” mình. Nổi máu côn đồ, nhóm này dùng dao, gậy sắt xông vào đánh.

Còn hôm 11-7, lực lượng Công an cũng đã bắt giữ Trần Quang Huy (16 tuổi, trú tại 62A/13 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, TP Huế) khi người này cướp hơn 9 triệu đồng ở kiốt đường Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, TP Huế và đâm một nhân viên bán hàng trọng thương.