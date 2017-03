Khởi tố, bắt giam công an viên đánh chết học sinh

(PL)- Ngày 16-1, VKSND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã phê chuẩn quyết định của Cơ quan CSĐT công an huyện này về khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Phát (công an viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.