Khởi tố hai vợ chồng chuyên ‘luộc’ xe gian

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Lữ Sỹ Tuấn và Trần Thanh Bạch (đều 46 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) cùng năm bị can khác về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Liên quan đến vụ án này, Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý sáu đối tượng khác có hành vi giúp sức tích cực cho vợ chồng Tuấn tiêu thụ tài sản có nguồn gốc do phạm tội.

Có thâm niên hàng chục năm mua bán xe gian, mỗi người đều từng có ba tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vợ chồng Tuấn và Bạch vừa ra tù lại tiếp tục móc nối với các đối tượng tội phạm để trở lại nghề cũ. Sau thời gian hoạt động, đường dây tiêu thụ do Tuấn và Bạch cầm đầu mua bán khoảng 400 xe gian các loại. Vợ chồng Tuấn, Bạch mua xe gian từ khắp các tỉnh do các đối tượng trộm cắp thu gom, đưa tới tận nhà. Khi có xe, cặp vợ chồng này đem rã ra từng bộ phận, cho vào thùng giấy dán băng keo lại rồi đem cất giấu trong nhà. Sau đó Bạch chở các thùng phụ tùng đắt tiền mang ra chợ Tân Thành (quận 5) bán cho vợ chồng Trần Kim Biên và nhiều người khác. Đối với khung, sườn xe bị tháo rã, Tuấn cùng đàn em dùng máy để mài số khung, số sườn và cắt thành đoạn nhỏ mang đi bán sắt vụn.





Vợ chồng Tuấn, Bạch. Ảnh: HT

Sau một thời gian đeo bám, theo dõi, các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã ập vào nhà của vợ chồng Tuấn, Bạch bắt quả tang hai đối tượng đang đem một chiếc xe hiệu Wave tới bán. Người bán xe được xác định là Nguyễn Huỳnh Cù Sinh, là đối tượng trộm chuyên nghiệp tại Bạc Liêu có đến ba tiền án. Sinh khai ngày 16-8, Sinh trộm xe Wave tại Bạc Liêu rồi rủ bạn chạy thẳng lên TP.HCM để bán cho vợ chồng Tuấn, Bạch. Từ nguồn tin tố giác của quần chúng, công an đã ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật.

Qua khám xét nhà vợ chồng này, công an thu giữ 11 xe máy cùng nhiều phụ tùng và các dụng cụ dùng để tháo rã xe… Mở rộng điều tra, công an truy xét bắt tiếp Ngô Dương Đông và Phan Đức Hiền, hai kẻ trộm xe chuyên nghiệp rồi mang bán cho vợ chồng Tuấn, Bạch.