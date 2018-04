Khởi tố kẻ đâm người được chúc rượu mà không uống

Ngày 17-4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đàn (25 tuổi, trú thôn Quyết Thắng, xã An Lộc, huyện Lộc Hà) về tội cố ý gây thương tích.



Bị can Nguyễn Văn Đàn. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Trước đó, đêm 26-2, Đàn đi đến gia đình ông Nguyễn Trọng Nghệ (ở thôn Quyết Thắng, xã An Lộc) dự đám cưới và vui uống rượu. Tại đây, một người là anh họ của Đàn đi chúc rượu nhưng anh Nguyễn Trọng Dũng (22 tuổi, trú tại thôn Chân Thành, xã An Lộc) từ chối không uống.

Anh họ của Đàn cho rằng anh Dũng không nhiệt tình “uống”, dẫn đến hai bên to tiếng, cãi vã.



Đàn tức giận chạy về nhà lấy con dao nhọn đến đâm vào người anh Dũng khiến anh gục tại chỗ. Anh Dũng được được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng anh được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu, cứu sống.

Kết quả giám định, anh Dũng bị tổn hại 54% sức khỏe.