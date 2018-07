Không khởi tố 1 vụ giao cấu vì thỏa thuận thành!

Ngày 12-7, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Thới Bình báo cáo vụ việc không khởi tố vụ án giao cấu với trẻ em vì hai bên thỏa thuận thành mà PV báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp.



Theo thông tin chúng tôi thu thập được, vào ngày 10-6, chị L. ở xã Tân Bằng, huyện Thới Bình trình báo công an huyện việc con gái của chị bị một thanh niên cùng địa phương giao cấu, phải đi bệnh viện phẫu thuật vì máu ra nhiều.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện xác minh có chuyện con gái chị L. đi nhà nghỉ với một thanh niên cùng địa phương.

Thượng tá Võ Thành Lũy, Phó Trưởng Công an huyện Thới Bình, xác nhận sự việc là có thật. Cụ thể, công an làm việc với thanh niên 20 tuổi tên Võ Hoàng T. và người này khai nhận đã hai lần đi nhà nghỉ với A. Trong các lần đi nhà nghỉ này, T. đã quan hệ nhiều lần với con gái chị L. Lần sau cùng vào ngày 10-6, tại một nhà nghỉ ở xã Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau thì con gái chị L. bị ra máu nhiều, phải đưa đi cấp cứu.



Nhà nghỉ nơi T. và con gái chị L. vào tâm sự. Ảnh: TRẦN VŨ

Sau khi BV huyện Thới Bình tiếp nhận nhưng không cầm được máu, phải chuyển lên tuyến tỉnh phẫu thuật khâu vá đến gần sáu tiếng đồng hồ.

Thượng tá Lũy cho biết sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình nam thanh niên đã thỏa thuận bồi thường nên gia đình chị L. làm đơn bãi nại, rút đơn tố giác nên công an huyện không khởi tố vụ án.

Hồ sơ tại công an cũng thể hiện giấy khai sinh con gái chị L. ghi rõ là con gái chị sinh ngày 25-12-2002. Tại thời điểm T. quan hệ với con gái chị L. trong nhà nghỉ, cô này còn đến sáu tháng năm ngày mới tròn 16 tuổi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng 10 ngày sau khi xảy ra việc con gái chị L. phải nhập viện, gia đình của T. bồi thường tổn thất tinh thần, danh dự, nhân phẩm, chi phí khác cho phía gia đình chị L. 100 triệu đồng nên gia đình chị L. đã viết biên nhận, cam kết, rút đơn, không yêu cầu gì thêm. Việc này diễn ra tại trụ sở Công an huyện Thới Bình, có sự chứng kiến của cán bộ điều tra.

Sau khi chúng tôi phản biện là tội giao cấu với người dưới 16 tuổi không thuộc nhóm tội phải khởi tố theo yêu cầu người bị hại, Thượng tá Lũy nói “sẽ xem xét lại vụ việc”.

Chúng tôi cũng cung cấp thông tin về việc Công an huyện Thới Bình không khởi tố vụ án trên cho công an tỉnh nhưng gần một tuần qua, khi liên lạc lại thì lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau cho hay là đã chỉ đạo báo cáo sự việc.

Theo chúng tôi, với những thông tin mà công an thu thập được, rõ ràng việc Công an huyện Thới Bình không xử lý nghi can T. là chưa đúng và vụ việc đã đủ dấu hiệu hình sự. Vì vậy cơ quan này cần khởi tố vụ án để điều tra.