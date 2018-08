Làm rõ vụ thanh niên chết sau khi làm việc với CSGT

Thanh niên tử vong là Nguyễn Chí Hiếu (29 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ).



Nguyễn Chí Hiếu lúc còn sống.

Theo anh TVC (bạn của Hiếu) thì khoảng 5 giờ ngày 10-8 anh Hiếu có gọi điện thoại nói là bị CSGT quận Ô Môn giữ từ tối hôm trước và nhờ anh C. đến chở mình về nhà.

Đồng thời, Hiếu có nói với anh C. là mình bị đau vùng bụng do bị đánh ở đồn công an. Trưa cùng ngày, Hiếu tiếp tục nhờ C. chở đi bệnh viện. Anh C. chở Hiếu đến Trạm Y tế phường Trà Nóc khám bệnh, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phẩu thuật trong tình trạng xấu.



Giấy ra viện của Hiếu

Trong giấy ra viện, các bác sĩ chẩn đoán Hiếu bị viêm phúc mạc cấp, sốc nhiễm khuẩn; bị người khác đập đánh, đá, vặn, cắn, cào, hậu phẫu ngày 2 vỡ tá tràng, suy đa cơ quan. Sau đó, Hiếu được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ để chạy thận, đến ngày 13-8 thì tử vong.

Theo người nhà Hiếu, trước đó Hiếu không hợp tác khi CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn mà còn rủ CSGT đánh nhau. Cho rằng Hiếu chết không rõ nguyên nhân nên gia đình đã gửi đơn đến Công an quận Ô Môn yêu cầu điều tra làm rõ.

Thông tin với báo chí, Thiếu tá Lê Văn Thạch, Đội trưởng đội CSGT quận Ô Môn cho biết: Hiếu đã không hợp tác khi CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn.

Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Trưởng Công an quân Ô Môn cho biết công an quận đã báo cáo vụ việc lên Công an TP Cần Thơ để tiến hành khám nghiệm tử thi. Đồng thời chỉ đạo lượng lượng kiểm tra lại sự việc đã diễn ra như thế nào.