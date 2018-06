Nghi án giết tài xế, cướp ô tô trong đêm

Ngày 11-6, Trung tá Lê Minh Hoàn, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương), cho biết cơ quan CSĐT công an huyện này đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh và lực lượng chức năng điều tra làm rõ việc một nam thanh niên tử vong tại tỉnh lộ 390.



Chiếc xe được tìm thấy cách nơi tài xế tử vong 14 km.

Sáng sớm 11-6, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên ở ven tỉnh lộ 390 (thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà) với nhiều thương tích. Công an xã Hồng Lạc xác định nạn nhân là anh Dương Văn H. (31 tuổi, trú TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Cách địa điểm phát hiện thi thể anh H. khoảng 14 km, tại khu vực gần chân cầu Hợp Thành (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà), người dân thấy ô tô Toyota Vios 14A-0278.98 trong tình trạng bị đâm móp phần đầu, hỏng hóc.



Tài xế được phát hiện đã tử vong ven đường.

Anh H. được xác định là chủ chiếc xe chạy hợp đồng chở khách bị vứt lại ở khu vực chân cầu Hợp Thành. Nhiều nghi vấn tài xế này đã bị sát hại, cướp xe. Trong quá trình bỏ chạy, kẻ sát nhân đã gây tai nạn nên bỏ xe lại ven đường.

Công an huyện Thanh Hà cho biết lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.