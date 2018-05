Ngồi trong nhà vẫn bị xe chở rác lao vào đâm gãy xương sống

Vụ tai nạn xảy ra sáng 6-5, trên quốc lộ 1A (đoạn qua xóm 14, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An) xe chở rác tông xe máy rồi lao lên vỉa hè, đâm vào nhà dân làm ba người bị thương nặng.

Vào thời điểm nêu trên, xe chở rác mang BKS 37C- 135.31 do tài xế Lương Quang Phùng (42 tuổi, trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An) điều khiển chạy hướng Bắc-Nam, tông trúng xe máy khiến hai người bị thương.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe chở rác tiếp tục lao lên vỉa hè rồi đâm vào nhà anh Cao Tiến Đạt (29 tuổi, trú xóm 11, xã Diễn An). Lúc này, anh Đạt đang ngồi trong nhà không kịp chạy nên bị tông gãy xương sống, bị thương nặng.



Hiện trường vụ tai nạn.

Cả ba nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có một người nguy kịch. Vụ tai nạn cũng làm một cột trụ nhà hai tầng bị đâm gãy, một góc trước căn nhà bị đổ sập và hư hỏng nhiều vật dụng.



Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An) và lực lượng Công an huyện Diễn Châu có mặt lập biên bản hiện trường, điều tra vụ tai nạn.