Nhân viên y tế nói việc cấp cứu thiếu úy uống nhầm ma túy

Liên quan đến vụ thiếu úy công an tử vong do ngộ độc ma túy, ngày 16-8, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ việc để có kết luận cuối cùng.





Trước đó, tối 13-7, tổ công tác gồm 6 chiến sĩ thuộc Đội CSĐT Tội phạm về kinh tế-ma túy, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) bắt quả tang một nhóm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại ấp Phước Trinh (xã Long Phước).

Trong lúc lập biên bản, Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt nói khát nước, xin chủ nhà nước uống nhưng không ai trả lời nên anh đi vào trong nhà lấy ca nước bằng nhựa trước phòng ngủ uống. Một lát sau, Đạt cảm thấy nhức đầu chóng mặt nên kêu đồng đội còng tay mình lại và gọi cho gia đình cùng nhau đưa Đạt đi bệnh viện BVĐK tỉnh Vĩnh Long cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Theo công an, thiếu uý Đạt tử vong do ngộ độc chất ma tuý methamphelamine (ma tuý đá) thể tích 500 ml, khối lượng methamphelamine trong 500 ml hơn 10 gram.

Theo báo cáo của BVĐK tỉnh, lúc 23 giờ 52 ngày 13-7, bệnh nhân Nguyễn Đức Đạt nhập viện trong tình trạng kích động, la hét, hoảng loạn, được 4 người nhà khống chế và đưa vào phòng cấp cứu. Điều dưỡng tiếp nhận cố định tay vào giường, đồng thời bác sĩ trực nhận định đây là một tình trạng rối loạn hành vi, biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính.

Bác sĩ giải thích với người nhà vì bệnh viện không có chuyên khoa sâu tâm thần nên đề nghị đưa bệnh nhân đến BV Tâm Thần tỉnh để được điều trị chuyên khoa hợp lý hơn. Sau đó trong lúc bác sĩ vào phòng định đánh giấy chuyển viện thì bệnh nhân tự đứng dậy rời khỏi bệnh viện cùng với người nhà

Còn theo báo cáo của BV Tâm thần, bệnh nhân Đạt nhập viện lúc 00 giờ 15 ngày 14-7 trong tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức, da niêm tím tái, thở ngáp cá, đồng tử dãn và không giấy chuyển viện. Sau khoảng hơn 1 giờ cấp cứu hồi sức tích cực bệnh nhân tử vong.

Trước cái chết của con trai, gia đình Thiếu úy Đạt rất bức xúc vì cho rằng bác sĩ thiếu trách nhiệm, không cấp cứu cho bệnh nhân.

Nhân viên y tế trực cấp cứu của BVĐK tỉnh Vĩnh Long đêm 13-7 gồm bác sĩ NPT và 3 điều dưỡng.

Làm việc với công an, bác sĩ T. cho rằng có bắt mạch thiếu úy Đạt và chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn hành vi, biểu hiện bệnh tâm thần cấp tính, ngoài chuyên môn của BV, cần được chuyên khoa điều trị nên đề nghị gia đình đưa bệnh nhân đến BV Tâm thần.

Bác sĩ T. chỉ nghe mẹ Đạt nói là Đạt uống nhầm gì đó chứ không ai nói là uống ma túy. Nhưng nếu biết Đạt uống nhầm ma túy và có biểu hiện như trên thì cũng đề nghị chuyển qua BV Tâm thần vì theo quy định của Bộ Y tế thì rối loạn hành vi liên quan đến ma túy thuộc chức năng của BV Tâm thần.