Nhóm trộm đột nhập nhà trưởng công an xã ở Hải Phòng

Chiều 19-7, ông Đỗ Văn Tuyên, Trưởng Công an xã Gia Đức (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), cho biết công an xã này đã bàn giao 3 nghi can có hành vi trộm cắp 2 chiếc xe máy cho Công an huyện Thuỷ Nguyên xử lý theo thẩm quyền.

Rạng sáng cùng ngày, ba nghi can này đột nhập vào nhà ông Tuyên trộm cắp tài sản.

Theo đó nhóm trộm đi ô tô tới, dùng kìm cộng lực phá cổng và cửa nhà ông Tuyên lấy đi xe máy. Khi bị phát hiện, nhóm này lên ô tô bỏ chạy. Tuy nhiên, trên đường tháo chạy chiếc ô tô bị sự cố, mắc kẹt ở đoạn đường xấu và bị công an xã cùng người dân bắt giữ.



Kể lại vụ việc, ông Tuyên cho biết lúc đó khoảng 2 giờ 5 phút, trời mưa to, ông đang ngủ thì nghe thấy tiếng tri hô “trộm, trộm”. Ông vùng dậy chạy ra ngoài thấy cổng nhà mở toang. Phía ngoài đường có một ô tô Hyundai Accent mang BKS Quảng Ninh đang rồ ga bỏ chạy. Cách đó một quãng có 2 chiếc xe máy, một chiếc Jupiter, một chiếc Exciter của gia đình ông bị vứt lại ven đường.

Vị trưởng công an xã đã cùng người dân quanh xóm phóng xe đuổi theo. Đuổi được khoảng 2 km thì tới đoạn đường xấu, ô tô của nhóm đạo chích bị quẹt gầm mắc kẹt lại. 3 người trong xe sau đó bị bắt.