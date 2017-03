Phá động mại dâm núp bóng quán cà phê

Ngày 15-3-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết vừa bắt Lê Kim Ngân (31 tuổi, ngụ Đồng Tháp) về tội chứa mại dâm.





Ngân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Long An cung cấp)

Trước đó, khoảng tháng 7-2015, Ngân đến xã Hựu Thạnh (Đức Hòa) thuê nhà bán quán cà phê. Sau đó, LTNN, 23 tuổi ngụ cùng quê với Ngân đến quán xin làm nhân viên.

Do hám lợi nên Ngân không trả lương cho nhân viên, mà sử dụng phòng ngủ tại quán để N. tổ chức kích dục, bán dâm cho khách. Mỗi lần kích dục cho khách giá 120.000 đồng, Ngân bắt N. cưa đôi, tiền bán dâm mỗi lượt 300.000 đồng, Ngân hưởng 60.000 đồng.

Sau quá trình điều tra, mới đây, lực lượng chức năng bắt quả tang NVH, NQV cùng ngụ TP.HCM đến mua dâm tại quán nên xử lý theo quy định.