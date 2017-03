Phá nhóm cướp đêm trên đường tránh Biên Hòa

Các nghi can bị bắt gồm Nguyễn Quốc Cường, Lâu Cuốn Tắc, Võ Văn Hải, Phan Văn Hạnh, Danh Na, Danh Giàu, Nguyễn Văn Tý và Phạm Vũ Linh.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 1 giờ ngày 16-7, nhóm của Cường rủ nhau đến tuyến đường tránh TP Biên Hòa để cướp tài sản. Khi cả nhóm đi tới đoạn đường thuộc ấp Hương Phước (xã Phước Tân) thì phát hiện tài xế Phan Tấn Tài (ngụ TP.HCM) dừng xe bên đường ngủ nên đến “xin tiền mua xăng”. Lúc này tài xế Tài đưa 50.000 đồng thì bị nhóm Cường dùng dao đâm gây thương tích để cướp chiếc bóp bên trong có 600.000 đồng. Sau khi gây án, bọn cướp đã tẩu thoát.

Khoảng cuối tháng 7-2014, nhóm Cường tiếp tục kéo đến đường tránh và phát hiện anh Nguyễn Viết Khánh và chị Lê Thị Yến (đều ngụ tỉnh Lâm Đồng) đang đậu xe tải chở rau quả bên đường để rửa mặt. Lập tức, chúng dùng dao, tuýp sắt đánh chị Yến bị thương và uy hiếp anh Khánh để cướp một giỏ xách bên trong đựng 10 triệu đồng, một ĐTDĐ, một chiếc nhẫn vàng. Cùng thời điểm này, nhóm cướp đã dùng hung khí khống chế cướp chiếc ĐTDĐ và một số giấy tờ của tài xế Ngụy Văn Sơn (ngụ TP Biên Hòa). Các nạn nhân đều đến cơ quan công an trình báo.

Nhận định nhóm cướp đêm sẽ tiếp tục gây án, các trinh sát được lệnh mật phục tại tuyến đường tránh Biên Hòa đón lõng. Đến khoảng 3 giờ ngày 30-7, khi tài xế Đào Hoàng Anh (ngụ TP Biên Hòa) cho xe tải dừng xe bên đường để nghỉ ngơi thì nhóm cướp xuất hiện dùng hung khí uy hiếp cướp tài sản. tài xế Anh đưa 1 triệu đồng nhưng chúng không bằng lòng và buộc anh phải tháo chiếc nhẫn vàng đeo trên tay đưa chúng. Tài xế Anh đã phản ứng và tri hô. Ngay lúc này lực lượng trinh sát mật phục ập đến kịp thời bắt giữ được Tý, các đối tượng còn lại nhanh chóng chạy thoát. Tuy nhiên, qua mở rộng điều tra công an đã lần lượt bắt giữ tám nghi can trong nhóm cướp.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các nghi can thừa nhận đã thực hiện năm vụ cướp trong vòng một tháng trên đường tránh Biên Hòa. Sở dĩ chúng chọn nơi này “làm ăn” vì đường vắng về đêm, xe tải chở hàng đường dài thường hay đậu dừng. Hiện công an đang truy bắt bốn nghi can trong nhóm cướp đêm đang bỏ trốn.

VĂN NGỌC