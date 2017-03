Sẽ khởi tố nghi can trộm xe đặc chủng CSGT

Ngày 28-1, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM vẫn đang tạm giữ hình sự nghi can Lê Văn Giáp (30 tuổi, quê Đắk Lắk, sống lang thang tại TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp xe ô tô đặc chủng của Phòng CSGT đường bộ-đường sắt PC67 Công an TP.HCM.

Theo Công an quận 9, hiện cơ quan này đang chờ kết quả giám định thiệt hại cũng như giá trị chiếc xe để làm căn cứ khởi tố Giáp về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 24-1, tổ công tác thuộc Phòng PC67 Công an TP.HCM dừng xe trước trụ sở Đội CSGT Rạch Chiếc (phường Tân Phú, quận 9) để kiểm tra công tác tại đội này. Khi dừng xe vào trong làm việc, cán bộ lái xe để chìa khóa trong ổ và không khóa cửa.

Lúc này Lê Văn Giáp say rượu, đi ngang qua đã leo lên cabin, lái ô tô chạy về hướng Đồng Nai. Phát hiện sự việc, Đội CSGT Rạch Chiếc huy động cán bộ, chiến sĩ dùng xe mô tô truy đuổi. Khi đến gần trạm thu phí cầu Đồng Nai, Giáp đã không làm chủ được tay lái, va chạm vào dải phân cách, xe bị bể kính chắn gió, bể bánh, móp nắp capô, hư hỏng hệ thống bộ đàm…

Lực lượng CSGT TP.HCM đã phối hợp Công an TP Biên Hòa bắt giữ Giáp bàn giao cho Công an phường Tân Phú, quận 9. Tại công an, Giáp khai nhận khi đi ngang cổng Đội CSGT Rạch Chiếc, Giáp thấy chìa khóa cắm trong xe nên nảy sinh ý định lấy trộm, khi chạy xe tự gây tai nạn và bị bắt.

Công an quận 9 cho biết giá trị chiếc xe bị trộm dưới 500 triệu đồng nhưng phải đợi giám định…