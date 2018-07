Siêu trộm đột nhập nhiều sở ở Cần Thơ sa lưới

Ngày 19-7, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa có quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Huy (23 tuổi, quê Quảng Nam), Nguyễn Thanh Liêm (31 tuổi, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Siêu trộm Nguyễn Thanh Huy.

Khoảng 0 giờ ngày 17-7, Huy đi bộ trên các tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều tìm kiếm tài sản để trộm. Khi đến nhà căn hộ PG1-06 số 209 (đường 30-4, phường Xuân Khánh), Huy phát hiện cửa sổ tầng một không đóng nên leo đường cửa sổ vào nhà và xuống tầng trệt dắt chiếc xe máy đi ra.

Chủ nhà quan sát camera từ điện thoại đã phát hiện nên tri hô thì Huy rồ ga bỏ chạy. Chiếc xe trộm được, Huy mang đến tiệm sửa xe của Liêm (ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) bán với giá 2 triệu đồng.

Qua công tác điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ Huy. Tại cơ quan công an, Huy đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Huy khai có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù cách đây bảy ngày. Lý do đi tù vì trước đó đã thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản tại các cơ quan, công sở trên địa bàn quận Ninh Kiều như Sở Ngoại vụ, Sở Xây dựng, Bưu điện TP, Sở Tư pháp…