Tạm đình chỉ trưởng công an xã cản trở PV tác nghiệp

Ngày 12-4, ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết UBND huyện này vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an xã Khánh Thành. Ông Bình bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra vụ hai phóng viên (PV) báo Khánh Hòa bị bắt giữ trái pháp luật, bị đánh đập, cướp tài sản khi đang tác nghiệp.

Theo chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, ông Bình liên quan trực tiếp đến vụ việc trên và có hành vi cản trở tác nghiệp của các nhà báo. “Huyện đang chờ kết luận chính thức của công an tỉnh để xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân liên quan trong vụ việc. Quan điểm của huyện là không bao che, dung túng bất cứ ai có hành vi sai trái. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin lỗi và chia sẻ với các nhà báo” - ông Nguyễn Văn Đồng nói như vậy tại cuộc họp báo tình hình kinh tế-xã hội quý I-2018 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức sáng 12-4.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 11-3, trong quá trình tác nghiệp phản ánh tình trạng khai thác quặng thiếc trái phép tại xã Khánh Thành, hai PV báo Khánh Hòa là Thành Long, Thế Anh bị nhiều người hành hung, bắt giữ trái pháp luật, đánh đập, cướp tài sản.



Trưởng Công an xã Khánh Thành được cho là có liên quan đến tình trạng khai thác quặng trái phép trên địa bàn xã này.

Cụ thể, hai PV này bị hơn 10 người chặn đường, bắt giữ hơn bốn tiếng đồng hồ, đánh đập, cướp một ba lô bên trong có một máy ảnh, ba điện thoại di động, hai ví tiền cùng nhiều giấy tờ, đồ dùng cá nhân. Nhóm người này còn phá hỏng, xóa hầu hết hình ảnh trong điện thoại về khai thác quặng trái phép tại khu vực trên.



Sau khi xảy ra sự việc, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Huyện ủy Khánh Vĩnh tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng khai thác quặng trái phép trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh; đồng thời khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi cản trở nhà báo khi tác nghiệp của trưởng Công an xã Khánh Thành và những người có liên quan. Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã có công văn đề nghị UBND tỉnh, Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo điều tra, xử lý vụ việc trên.